Панов: не покупайте квартиры в недостроенном или малозаселенном доме

С каждым годом в Молдове увеличивается число проблемных строительств. Соответственно, растет и количество обманутых инвесторов.

Как не прогореть при покупке квартиры и правильно вложить деньги в недвижимость, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт в данной области Александр Панов.

"Вот эти все "белые", "серые" варианты — это практически узаконенный вид мошенничества. Люди даже не замечают, что они отдают деньги, но, когда получат квартиру еще нужно будет вложить порядка 150-200 евро за квадратный метр для того, чтобы довести квартиру до жилого состояния", — отметил Александр Панов.

Однако, это не единственная, по его словам, проблема, с которой можно столкнуться при покупке квартиры в недостроенном доме.

"Еще один неприятный момент, если вы купили жилье в сорока квартирном доме, и выкуплено там их всего восемь. Тогда все затраты на обслуживание этого дома, такие как плата за лифт, вывоз мусора и т.д. будут делиться на эти восемь квартир. Более того, могут быть трудности с поставщиками услуг. К примеру, если дом не заселен на 60%, то газ туда просто не подключат. В итоге, вы купили квартиру, а достойных условий для проживания там нет", — заключил собеседник.

Эксперт дал рекомендацию покупать квартиру только в уже достроенном и сдающимся в эксплуатацию доме.