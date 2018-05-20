Копач: по этим маршрутам будут курсировать новые троллейбусы

Глава управления менеджмента транспорта местной администрации Лилиан Копач рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, когда и по каким маршрутам будут запущены новые троллейбусы.

Совместное молдавско-белорусское предприятие по сборке троллейбусов в Молдове действует уже более пяти лет. Это позволило запустить в эксплуатацию не один троллейбус.

Глава управления менеджмента транспорта местной администрации Лилиан Копач отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что в этом году планируется собрать еще 20 троллейбусов.

"Десять троллейбусов уже собрали. Пять из них пустили по тридцатому маршруту, и еще пять по тридцать первому. В этом году в муниципальном бюджете предусмотрены средства для сборки еще 20 троллейбусов, пять из которых будут с автономным ходом", — заявил Лиллиан Копач.

Собеседник также рассказал о том, по каким маршрутам будут курсировать новые троллейбусы.

"На данный момент мы думаем над тем, по каким маршрутам запустить новые троллейбусы. Но, скорее всего это будут маршруты к пригородам: либо Трушены, либо Ставчены", — заключил Копач.