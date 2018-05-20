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Александр Рар
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Рар: вот, почему немки не рожают

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О причинах демографического кризиса в Европе в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Демографический кризис становится все более ощутим в Европе. Низкая рождаемость обуславливает увеличение доли пожилого населения. Причиной это является революция сознания женщин, считает политолог Александр Рар.

"Есть масса серьезнейших исследований, которые показывают, что, чем богаче человек, тем более он эгоистичен, тем меньше он хочет уделять время семье. Я знаю, что в Берлине например половина квартир сдаются одиноким мужчинам или одиноким женщинам. Сегодня произошла революция в сознании женщин. Сейчас, женщина может полностью сама себя обеспечить, построить себе карьеру и полностью себя содержать. Сейчас им не обязательно вешать на себя бремя детей и семьи, которая многим сейчас просто не нужна. Из-за того, что сейчас все можно купить и получить, больше не нужны ни муж, ни жена", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Александр Рар также подчеркнул, что сам институт семьи уже давно отошел в Европе на второй план.

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Теги:
демографический кризис, Европа, рождаемость, Александр Рар, Общество


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