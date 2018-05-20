Чебанчук: даже коробка конфет считается взяткой

О том, где грань между желанием отблагодарить коробкой конфет и взяткой в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал инспектор Главного управления по предупреждению коррупции Национального антикоррупционного центра Молдовы Станислав Чебанчук.

Согласно опросу "Барометр общественного мнения", проведенного Институтом общественных политик страны, борьба с коррупцией является вторым фактором, вызывающим недовольство граждан республики.

Однако, развитию коррупции способствуют сами граждане, желая отблагодарить врача или учителя коробкой конфет или букетом цветов, считает инспектор Главного управления по предупреждению коррупции Национального Антикоррупционного центра Молдовы Станислав Чебанчук.

"Существуют некоторые обязанности публичных агентов, или тех же врачей, учителей и госслужащих. Им запрещается получать или вымогать подарки, денежные средства или материальные блага. Во-первых, если гражданин хочет отблагодарить, публичный агент должен отказаться от такого знака. Существует закон о неподкупности, и там четко прописано какие действия должен выполнять чиновник или публичный агент, в том случае если ему предлагают что-то. Согласно закону, он может получить подарки только в рамках протокольных мероприятий, в основном ему запрещается получать подарки в знак благодарности", — отметил Станислав Чебанчук.

Собеседник также рассказал, чем отличается подарок от взятки.

"Взятка — это сумма денег или другие ценности, которые передаются для того, чтобы чиновник выполнял или не выполнял свои обязанности. Если, допустим, его просят, чтобы он выполнял или не выполнял какие-то обязанности, то даже коробка конфет может быть признана как взятка. Если человек ничего не требует взамен и если чиновник ничего не предлагает взамен, то в данном случае это может быть как пожертвование или подарок, но согласно закону, подарки запрещены, кроме тех протокольных, поэтому их необходимо декларировать", — резюмировал эксперт.