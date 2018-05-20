Овчаренко: почему беременным обязательно нужно слушать музыку

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко рассказала в эфире радио Sputnik о том, как музыка влияет на ребенка в утробе матери.

Прослушивание музыкальных произведений может снизить боль и тревожность пациентов после операций, считают ученые. Кроме этого, они также влияют на развитие ребенка, находящегося еще в утробе.

Доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко рассказала в эфире радио Sputnik о том, какую музыку стоит слушать беременным женщинам.

"Музыка резонирует, ведь ребенок общается через маму с внешним миром для того, чтобы получать максимально всю информацию: эмоциональную, звуковую. Безусловно, мама, слушая такую музыку передает все эмоции, которые она испытывает, то, как она слышит эту музыку своему ребенку", — сказала эксперт.

По ее словам, музыка будет оказывать на ребенка положительное воздействие только, если она нравится маме.

"Если музыка нравится, и она приятна нашему слуху она оказывает воздействие. Поэтому мы слушаем музыку, вообще прислушиваемся к окружающим звукам, например, рев автомобилей или пение птиц — это тоже звуки. Если мы ходим в лес для того, чтобы послушать эти звуки природы, то они оказывают на нас такое же терапевтическое действие", — заключила Лариса Овчаренко.