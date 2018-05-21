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Виктор Жук
© Sputnik / Miroslav Rotari

Политолог: шансы Андрея Нэстасе и Иона Чебана во втором туре равны

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По итогам первого тура выборов мэра Кишинева, Ион Чебан находится в наиболее выгодной позиции, однако, это не лишает Андрея Нэстасе шансов на победу, считает политолог Виктор Жук.

Предварительный подсчет голосов показал, что в Кишиневе состоится второй тур местных выборов, в который вышли кандидат от социалистов Ион Чебан, набравший 40, 97 процента голосов, и лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, заручившийся поддержкой 32,12 процента граждан с правом голоса. Одной из главных новостей минувшего дня местных выборов в Кишиневе стал сравнительно низкий, по оценкам политологов, результат Силвии Раду, за кандидатуру которой отдали свои голоса 17,65 процента жителей Кишинева и его пригородов.

По мнению политолога Виктора Жука, голосуя в первом туре жители Кишинева руководствовались проблемами не местного уровня, а национального. Во-вторых, неожиданно низкий результат Силвии Раду, по его словам, можно объяснить тем, что у нее нет твердого ядра, то есть, у нее оказался разрозненный электорат, который не был подкреплен партийной поддержкой. 

Силвия Раду. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Коснувшись второго тура голосования, собеседник радиостудии Sputnik Молдова отметил, что взлета явки не будет. Часть тех, кто голосовал за Силвию Раду, а также за представителей унионистких партий, вряд ли придут на избирательные участки.

"Я не ожидаю во втором туре высокой разницы в явке по сравнению с первым, как это было, допустим, на выборах 2015 года, когда процент вырос на 6 пунктов. Кроме того, Силвия Раду не является представителем партии, за нее голосовали со всех сегментов, и она не может своим приверженцам сказать, чтобы они голосовали за того или иного кандидата. Она не может отдать предпочтение за одного или второго кандидата", — подчеркнул политолог.

Это и определяет, по его мнению, тот факт, что финалисты предвыборной гонки оказались в равных условиях, несмотря на то, что представитель Партии социалистов, по результатам первого тура, находится в более выгодной позиции.

"Что касается конечного результата, тут 50 на 50. Ион Чебан, если говорить терминами "Формулы-1", находится в поул-позишн, а Нэстасе нужно найти на 22-23 тысячи больше избирателей", — добавил он.

Местные выборы 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кроме того, Жук уверен, что результаты первого тура в Кишиневе дали пищу для размышления для будущих парламентских выборов.

"Я абсолютно уверен, что мы получим приблизительно ту же картину по национальному округу. Социалисты наберут где-то 38-40 процентов, альянс правоцентристских партий около 30%, ну а ДПМ остается где-то 15-16 процентов", — резюмировал политолог, комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова результаты первого тура выборов генерального примара молдавской столицы. 

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Теги:
генпримар Кишинева, первый тур, выборы, местные выборы, Виктор Жук, Молдова, Кишинев, Политика


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