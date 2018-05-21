Политолог: шансы Андрея Нэстасе и Иона Чебана во втором туре равны

По итогам первого тура выборов мэра Кишинева, Ион Чебан находится в наиболее выгодной позиции, однако, это не лишает Андрея Нэстасе шансов на победу, считает политолог Виктор Жук.

Предварительный подсчет голосов показал, что в Кишиневе состоится второй тур местных выборов, в который вышли кандидат от социалистов Ион Чебан, набравший 40, 97 процента голосов, и лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, заручившийся поддержкой 32,12 процента граждан с правом голоса. Одной из главных новостей минувшего дня местных выборов в Кишиневе стал сравнительно низкий, по оценкам политологов, результат Силвии Раду, за кандидатуру которой отдали свои голоса 17,65 процента жителей Кишинева и его пригородов.

По мнению политолога Виктора Жука, голосуя в первом туре жители Кишинева руководствовались проблемами не местного уровня, а национального. Во-вторых, неожиданно низкий результат Силвии Раду, по его словам, можно объяснить тем, что у нее нет твердого ядра, то есть, у нее оказался разрозненный электорат, который не был подкреплен партийной поддержкой.

© Sputnik / Miroslav Rotari Силвия Раду рассказала, почему ей не удалось пройти во второй тур

Коснувшись второго тура голосования, собеседник радиостудии Sputnik Молдова отметил, что взлета явки не будет. Часть тех, кто голосовал за Силвию Раду, а также за представителей унионистких партий, вряд ли придут на избирательные участки.

"Я не ожидаю во втором туре высокой разницы в явке по сравнению с первым, как это было, допустим, на выборах 2015 года, когда процент вырос на 6 пунктов. Кроме того, Силвия Раду не является представителем партии, за нее голосовали со всех сегментов, и она не может своим приверженцам сказать, чтобы они голосовали за того или иного кандидата. Она не может отдать предпочтение за одного или второго кандидата", — подчеркнул политолог.

Это и определяет, по его мнению, тот факт, что финалисты предвыборной гонки оказались в равных условиях, несмотря на то, что представитель Партии социалистов, по результатам первого тура, находится в более выгодной позиции.

"Что касается конечного результата, тут 50 на 50. Ион Чебан, если говорить терминами "Формулы-1", находится в поул-позишн, а Нэстасе нужно найти на 22-23 тысячи больше избирателей", — добавил он.

Кроме того, Жук уверен, что результаты первого тура в Кишиневе дали пищу для размышления для будущих парламентских выборов.

"Я абсолютно уверен, что мы получим приблизительно ту же картину по национальному округу. Социалисты наберут где-то 38-40 процентов, альянс правоцентристских партий около 30%, ну а ДПМ остается где-то 15-16 процентов", — резюмировал политолог, комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова результаты первого тура выборов генерального примара молдавской столицы.