Мидриган: местные выборы – "всем спасибо, все довольны"

Эксперт говорит о том, кто именно стал победителем в Кишиневе 20 мая 2018 года.

На выборы примара Кишинева пришло чуть более трети избирателей, однако несмотря на столь низкую явку, результат первого тура отличается от социологических прогнозов и довольно интересен с точки зрения политологии — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган.

Силвия Раду рассказала, почему ей не удалось пройти во второй тур>>>

"Прошедшие выборы — это редкий случай, когда почти все довольны. Довольны 35 процентов кишиневцев, вышедших на выборы, и довольна власть. Ведь все пророчили, что будут фальсификации, что все уже заранее обговорено. Однако представитель власти не победил, победила оппозиция. Оба вышедших во второй тур — представители оппозиции. Власть отдала им город", —сказал эксперт.

Силвия Раду — независимый кандидат от власти, как ее называли некоторые эксперты, не прошла во второй тур, и это вполне объяснимо, утверждает Мидриган.

"У Силвии Раду, по сути не было и нет собственного электората. И у нее было слишком мало времени. Конечно, если бы власть поднажала, что-нибудь у Раду могло бы получиться, но учитывая грядущие парламентские выборы, более важные, власть на это не пошла. И это очень правильная тактика. Власть бережет силы для парламентских выборов", — отметил собеседник.

Кроме того, эксперт сказал, что власть мастерски продемонстрировала наблюдателям и внешним партнерам прозрачность и честность прошедших выборов, отметая обвинения в авторитаризме и фальсификациях.