17:24 21 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Александр Семенюк
© Photo: Библиотека Просвещениe Трудящихся

Семенюк: Каннский фестиваль отразил культурно-политический тренд

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
27 0 0

На международных фестивалях только за хорошее кино уже призы не вручают, лауреаты премий отражают своеобразный культурно-политический тренд, который устанавливает страна-хозяйка мероприятия, считает киновед Александр Семенюк.

Это произошло и на 71-м Каннском фестивале, который проходил с 8 по 19 мая на Лазурном берегу Франции. Как пишет РИА Новости, главным фаворитом критиков в этом году был фильм из Южной Кореи "Пылающий" Ли Чхан Дона — мрачный триллер, вдохновленный рассказом Харуки Мураками. Картина установила рекорд рейтинга, получив самую высокую оценку критиков за всю его историю — 3,8 балла из 4.

Несмотря на это, "Золотую пальмовую ветвь" получил японский режиссер Хирокадзу Корэеда за фильм "Магазинные воришки", который рассказывает про необычную семью в современной Японии, которая находит на улице маленькую девочку и решает оставить ее у себя. 

Из российских фильмов был отмечен "Айка" Сергея Дворцевого, сыгравшая в картине главную роль Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль.
По мнению Александра Семенюка, выбор лауреатов нынешнего Каннского фестиваля, безусловно, не случаен.

"Таким образом, страна, которая проводит этот кинофестиваль, заявляет такое свое политико-художественное "одобрямс". В последнее десятилетие это был "одобрямс" нашему нынешнему мировому гегемону. За тем, как меняются художественные приоритеты, в частности, кинематографические, можно прослеживать изменения политических приоритетов", — сказал киновед, комментируя в эфире радио Sputnik результаты фестиваля в Каннах.

Сотрудник Пограничной полиции Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как в индийском кино: задержанный удивил пограничников Молдовы

Так, в первую очередь, в кино формируется политический тренд, за ним идет культурно-политический, "потому что кинематографисты очень завистливы и подражательны", говорит собеседник. 

"На престижных международных кинофестивалях проявляется и формируется определенная киномода и даже кинематографические стили. То есть, когда побеждает тот или иной режиссер или фильм, ему тут же начинают следовать, подражать. Сценаристы — драматургией, режиссёры — режиссурой и так далее. И только в третью очередь оценивается собственно профессионализм. Это не означает, что фильм, который получает главный приз, должен быть сделан кое как. Нет, технологическое совершенство обязательно", — резюмировал он. 

По теме

Каннский фестиваль, впечатления: вспоминая о "новой румынской волне"
Как в кино: жителя Молдовы шантажировали из-за 20 тысяч леев
Немое кино: как 90 лет назад Кишинев с Бухарестом перепутали
Теги:
золотая пальмовая ветвь, лауреаты, фильмы, Фестиваль в Каннах, Александр Семенюк, Культура и искусство


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр земледелия Латвии Янис Дуклавс
    Компромат на министра

    Латвийские СМИ нашли новый компромат на министра земледелия страны - его бизнес-партнер якобы строит корабли для российской армии.

  • Прощание со старыми автобусами в Вильнюсе, фото с места событий
    Благодарим за километры!

    В Вильнюсе под звуки музыки прошло символичное прощание со старыми столичными автобусами, которых заменяют на новые.

  • Во время опеции по разминированию Open Spirit 2018
    Наследие войны

    Десятки морских мин обнаружены в ходе учений НАТО в Эстонии - большинство из них было установлено царскими и советскими моряками в годы двух мировых войн.

  • Диего Марадона, архивное фото
    Первый трофей

    Новый председатель правления футбольного клуба "Динамо Брест" Диего Марадона поздравил команду с завоеванием Кубка Беларуси в матче с БАТЭ.

  • Кафедральный собор Алаверди
    7 причин популярности

    Sputnik собрал семь самых распространенных причин, по которым иностранцы переезжают жить в Грузию.

  • Дмитрий Гвазава
    Снова первый

    Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава стал первым на этапе Кубка России по версии Mitjet 2L на автодроме "KazanRing" в Татарстане.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    Каспийский статус

    Азербайджанская делегация находится с визитом в Астане для участия в заседании по определению статуса Каспийского моря.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с армянской общиной в Сочи (13 мая 2018). Россия
    Дорога домой

    С какими трудностями может столкнуться Армения в стремлении вернуть своих граждан, покинувших страну за последние 30 лет.

  • Большая Алматинка
    Река-хамелеон

    Ставшая красной река Большая Алматинка вернула свой естественный цвет: бактериологи взяли пробы воды и обещают к концу дня рассказать о ее химическом составе.

  • Всероссийские соревнования Казанский марафон-2016
    Все бегут!

    Международное информагентство Sputnik Южная Осетия в первые летние выходные приглашает всех принять участие в благотворительном забеге #RunTskhinval.

  • Министр земледелия Латвии Янис Дуклавс
    Компромат на министра

    Латвийские СМИ нашли новый компромат на министра земледелия страны - его бизнес-партнер якобы строит корабли для российской армии.

  • Прощание со старыми автобусами в Вильнюсе, фото с места событий
    Благодарим за километры!

    В Вильнюсе под звуки музыки прошло символичное прощание со старыми столичными автобусами, которых заменяют на новые.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Первые фото со свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл
Бронеавтомобиль КамАЗ Тайфуненок
"Тайфуненок" в действии: как выглядит новый бронеавтомобиль КамАЗ
Результат выборов мэра Кишинева
Результаты выборов мэра Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться