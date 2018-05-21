Семенюк: Каннский фестиваль отразил культурно-политический тренд

На международных фестивалях только за хорошее кино уже призы не вручают, лауреаты премий отражают своеобразный культурно-политический тренд, который устанавливает страна-хозяйка мероприятия, считает киновед Александр Семенюк.

Это произошло и на 71-м Каннском фестивале, который проходил с 8 по 19 мая на Лазурном берегу Франции. Как пишет РИА Новости, главным фаворитом критиков в этом году был фильм из Южной Кореи "Пылающий" Ли Чхан Дона — мрачный триллер, вдохновленный рассказом Харуки Мураками. Картина установила рекорд рейтинга, получив самую высокую оценку критиков за всю его историю — 3,8 балла из 4.

Несмотря на это, "Золотую пальмовую ветвь" получил японский режиссер Хирокадзу Корэеда за фильм "Магазинные воришки", который рассказывает про необычную семью в современной Японии, которая находит на улице маленькую девочку и решает оставить ее у себя.

Из российских фильмов был отмечен "Айка" Сергея Дворцевого, сыгравшая в картине главную роль Самал Еслямова получила приз за лучшую женскую роль.

По мнению Александра Семенюка, выбор лауреатов нынешнего Каннского фестиваля, безусловно, не случаен.

"Таким образом, страна, которая проводит этот кинофестиваль, заявляет такое свое политико-художественное "одобрямс". В последнее десятилетие это был "одобрямс" нашему нынешнему мировому гегемону. За тем, как меняются художественные приоритеты, в частности, кинематографические, можно прослеживать изменения политических приоритетов", — сказал киновед, комментируя в эфире радио Sputnik результаты фестиваля в Каннах.

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Так, в первую очередь, в кино формируется политический тренд, за ним идет культурно-политический, "потому что кинематографисты очень завистливы и подражательны", говорит собеседник.

"На престижных международных кинофестивалях проявляется и формируется определенная киномода и даже кинематографические стили. То есть, когда побеждает тот или иной режиссер или фильм, ему тут же начинают следовать, подражать. Сценаристы — драматургией, режиссёры — режиссурой и так далее. И только в третью очередь оценивается собственно профессионализм. Это не означает, что фильм, который получает главный приз, должен быть сделан кое как. Нет, технологическое совершенство обязательно", — резюмировал он.