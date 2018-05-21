Эксперт: евроинтеграция Западных Балкан идет "со скрипом"

Политолог Оксана Петровская говорит о том, что пошло не так при попытке очередного расширения Евросоюза.

Еврокомиссия уверено заявила о том, что Евросоюз вскоре "прирастет" Западными Балканами, однако на практике этот процесс идет с большим трудом — об этом говорит эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская.

"Председательствующая в ЕС Болгария сделала интеграцию Западных Балкан основной темой прошедшего 17 мая саммита в Софии. Между тем, страны ЕС сильно расходятся во мнениях касательно этого вопроса", — сказала эксперт.

У ряда стран есть объективные, если не сказать личные причины быть против интеграции в Евросоюз некоторых представителей Западных Балкан, в частности, речь идет о Косово.

"Самую большую "ложку дегтя" внес испанский премьер-министр Мариано Рахой, который приехал на саммит, но не остался на встречу по Западным Балканам. Он занял такую позицию по понятным причинам: его беспокоит каталонская проблема, с которой он проводит параллели. В свою очередь, Испания вместе с Грецией, Словакией, Румынией и Кипром категорически не признают Косово. Непонятно, как в такой ситуации Косово может войти в ЕС", — отметила Петровская.

Ситуация меняется, продолжает эксперт РИСИ, Европа слишком увязла в собственных проблемах и вопрос расширения ЕС становится второстепенным.

"Против интеграции Балкан выступил и президент Франции. По его мнению, говорить об этом пока рано, так как у Европы слишком много проблем, чтобы думать о расширении Евросоюза: миграционный и идейный кризисы, а в довесок еще и капризная политика США. Но кроме скептиков, есть те, кто считают, что нужно наоборот ускорить процесс интеграции — это Венгрия и Польша", — резюмировала аналитик.