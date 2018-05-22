Депутат ДПМ: в молдавском парламенте не дерутся, и вот почему

Депутат от Демократической партии Корнел Дудник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавский законодательный орган обходится без скандалов и потрясений.

В молдавском парламенте порой происходят острые ситуации, громкие выступления и разоблачения, однако рукоприкладства и массовых драк практически не случается — в отличии от стран где это обычное явление — Украины, ЮАР, Турции, Тайваня и других. Более того, в обществе присутствует мнение, что вражда и противоборство молдавских депутатов — это игра на публику, а вне заседаний они, если не друзья, то приятели.

Так ли это на самом деле — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал депутат от Демократической партии Корнел Дудник.

"Конечно, есть бытовые моменты — у нас есть парламентская столовая, где мы часто обедаем и пьем кофе. И публичная деятельность депутатов и политформирований отличается от этих бытовых моментов. И это правильно, я считаю, потому что драки, как в украинской Раде, это — ненормально", — сказал Дудник.

Собеседник также считает, что отношения народных избранников передаются и обществу, поэтому депутатам стоит всегда следить за своим поведением.

"Все эти скандалы и драки в итоге отражаются на жителях страны, которые и так у нас чересчур политизированы и разделены по политической принадлежности. Если депутаты будут проявлять такое поведение еще и на личном уровне, это еще больше озлобит общество. Жизнь продолжается и нужно оставаться людьми", — резюмировал депутат.