Фейгин: Болгарии нужен свой газопровод, чтобы не зависеть от Турции

Предлагая построить отдельный газопровод из России, власти Болгарии хотят обеспечить независимость от транзита через Турцию, а именно этим путем пойдет газ после 2019 года, считает эксперт Владимир Фейгин.

Президент Болгарии Румен Радев, в ходе своего двухдневного визита в Москву, предложил построить прямой газопровод из России, отметив, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море.

"Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", — заявил глава государства, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, стремления Софии едва ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток — 2".

© Sputnik / Алексей Витвицкий Президент объяснил, зачем Болгарии нужен свой "поток"

По мнению президента российского Института энергетики и финансов Владимира Фейгина, заявление Радева несколько запоздало. В свое время было предложение провести газопровод "Южный поток" через Болгарию. Однако власти страны тогда не выработали последовательной политики на этот счет. Поэтому, в итоге, российской стороной было принято решение провести газопровод через Турцию.

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Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

"Исторически известны непростые отношения между Болгарией и Турцией. И, по-видимому, руководство Болгарии не хотело бы попасть в явную зависимость от Турции и транзита через Турцию", — отметил Фейгин в эфире радио Sputnik.

По его словам, после запуска "Турецкого потока" поставки по трансбалканскому газопроводу, который проходит через Украину и Молдову, снизятся. Однако это не означает, что Болгария останется без газа. Решений вопроса может быть несколько, считает эксперт. Этот вопрос надо обсуждать в контексте развития регионального газоснабжения и имея в виду нерентабельность строительства отдельной ветки в Болгарию.