Холодков: Трамп серьезно проиграл Китаю

Итоги визита китайской правительственной делегации во главе с зампредседателя Госсовета КНР Лю Хэ в США свидетельствуют о проигрыше американского президента Дональда Трампа в сложной торговой игре с Китаем — такого мнения придерживается эксперт Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков.

"В результате этого визита подписано двустороннее коммюнике, где сказано, что торговая война между двумя странами откладывается. Двусторонний дефицит США в торговле с Китаем в прошлом году составил 375 миллиардов долларов, это более 60% всего торгового дефицита США, поэтому понятно, какое значение американцы предавали этому визиту", — сказал эксперт.

Торговая война между двумя экономическими гигантами планеты не выгодна никому, утверждает эксперт РИСИ.

"США и Китай вместе составляют треть мировой экономики, поэтому любые торговые войны между двумя этими странами конечно сильно влияют на состояние мировой экономики и на международную торговлю в целом", — объяснил Холодков.

© AP Photo / Andy Wong Китай хочет соблюдать условия сделки с Ираном, несмотря на решение США

Трамп дал "задний ход" своим угрозам, говорит политолог, и это является главным итогом визита китайской правительственной делегации в Вашингтон.

"Итоги этого визита свидетельствуют о поражении Трампа, о поражении очень серьезном. 22 марта Трамп подписал указ о предстоящем введении повышенных пошлин на импорт 1300 китайских товаров, в основном высокотехнологичных, на общую сумму 50 миллиардов долларов. Он пригрозил увеличить эту сумму, однако срок прошел и повышенные пошлины не были введены", — отметил аналитик.