Депутат: бюджет-2019 станет бальзамом на сердце электората

По словам депутата парламента от ПСРМ Владимира Головатюка, бюджет на следующий год станет социально направленным и будет содержать ряд приятных для бюджетников положений.

"Обещали власти народу, что бюджет на 2019 год будет принят чуть ли не в июле месяце. Очень странно, что власть идет на выборы с принятым бюджетом. Такого еще не было. Обычно принимается бюджет в ноябре, и вдруг мы слышим про июль", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

© Sputnik / Владимир Трефилов Бюджет Молдовы на 2017 год: бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Он уверен, что содержание документа будет связано с парламентскими выборами, которые должны состояться в Молдове в конце этого года.

"Власть хочет принять красивый бюджет, с красивыми цифрами и социальной сферой, бюджетными инвестициями, показать хорошую картинку, чтобы с этим знаменем идти на выборы", — добавил оппозиционер.

О том, каким будет бюджет на следующий год, и как он будет исполняться депутат-социалист рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.