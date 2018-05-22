Депутат: бюджет-2019 станет бальзамом на сердце электората

"Обещали власти народу, что бюджет на 2019 год будет принят чуть ли не в июле месяце. Очень странно, что власть идет на выборы с принятым бюджетом. Такого еще не было. Обычно принимается бюджет в ноябре, и вдруг мы слышим про июль", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.
Он уверен, что содержание документа будет связано с парламентскими выборами, которые должны состояться в Молдове в конце этого года.
"Власть хочет принять красивый бюджет, с красивыми цифрами и социальной сферой, бюджетными инвестициями, показать хорошую картинку, чтобы с этим знаменем идти на выборы", — добавил оппозиционер.
О том, каким будет бюджет на следующий год, и как он будет исполняться депутат-социалист рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.