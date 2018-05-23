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Вячеслав Поставнин
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Поставнин: выходцы из стран бывшего СССР будут легализованы в России

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Необходимо приветствовать решение о предоставлении особого статуса гражданам бывшего СССР, считает президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин.

Ранее стало известно, что в России планируют выдавать новые документы лицам без гражданства — выходцам из СССР, проживающим в РФ более 15 лет, вышедшим на свободу заключенным, а также тем, кто в детстве переехал в Россию, но так и не стал обладателем российского паспорта.

Новое удостоверение позволит лицам без гражданства находиться в стране легально, пишет издание "Известия", ссылаясь на заявление замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой. 

Мигранты в Москве
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Законопроект, подготовленный МВД РФ, предполагает "выдачу лицам без гражданства нового документа, удостоверяющего личность". Удостоверение личности позволит людям без статуса впоследствии претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.

Новый статус для лиц без гражданства вводится с опозданием в 10 лет, считает президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин. По его словам, он касается мигрантов, которые некогда приехали в Россию из бывших советских республик и по ряду причин были лишены российского гражданства.

"В 2007 году началась сплошная проверка людей, кто получил гражданство России после 1992 года, это, в основном, этнические русские, которые бежали из братских республик по разным причинам. Оказалось, что у многих из них не совсем правильно были оформлены документы — по их вине или по вине Федеральной миграционной службы, причин масса. И получалось, что лишали гражданства целые семьи, но никто не озаботился, а какой статус получат эти люди. Они же не могли вернуться, они же не граждане ни Казахстана, ни Узбекистана, ни Таджикистана", — рассказал собеседник радио Sputnik.

Поэтому, считает он, решение о предоставлении особого статуса лицам, проживающим в России без гражданства, очень важное, хотя и запоздавшее.

"Любой статус, который дает людям возможность находиться в правовом поле, я приветствую", — резюмировал собеседник.

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Теги:
выходцы из стран бывшего СССР, гражданство России, особый статус, Вячеслав Поставнин


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