Политолог: второй тур местных выборов стоило бы отменить

Декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган говорит о том, во сколько обходится бюджету проведение электоральных процедур.

Выборы — как парламентские, так и местные, это удовольствие не из дешевых — особенно для страны с таким экономическим положением как Молдова. В последнее время выборы в Молдове проходят все чаще и затраты на их проведение огромны, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит декан факультета международных отношений Университета им. Константина Стере Павел Мидриган.

"Это очень недешево для бюджета — парламентские выборы — это 60-80 миллионов, а то и больше. И это по предыдущей системе, сейчас затраты будут серьезней. Большие затраты — это открытие избирательных участков за рубежом. Это помещение, персонал, транспорт", — отметил эксперт.

Деньги нужно экономить, как и терпение населения, которое устало от выборов, продолжает собеседник, поэтому второй тур местных выборов стоило бы отменить.

"Слишком часто у нас выборы, поэтому я бы предложил, чтобы мы местные выборы провели в один тур. Кто победил в первом туре — пусть тот и становится примаром. Так принято во многих странах, считаются "чистые" голоса победителя. Это и намного честнее, я считаю", — сказал Мидриган.