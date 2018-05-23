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Виктор Жук
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Жук: нас ждет сосуществование между правительством и примэрией

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Тема:
Местные выборы в Молдове (142)
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Политолог говорит о том, как будут складываться отношения центральной и местной власти после второго тура местных выборов.

По итогам первого тура местных выборов в Кишиневе ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Поэтому в столице пройдет второй тур, где будут конкурировать кандидат от Партии социалистов Ион Чебан, набравший 40,97 % голосов, и лидер партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, за которого проголосовало 32,12% граждан.

Оба кандидата представляют оппозицию — поэтому отношения будущего примара с правительством будут непростыми, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог, замдиректора Института юридических и политических исследований Академии наук Молдовы Виктор Жук.

"Публичная администрация должна для начала навести порядок в финансовой сфере. Думаю, те средства, которые имеет Кишинев, могут быть использованы эффективней и рациональней. То, что правительство не окажет существенную поддержку, уже ясно всем, ведь правящая партия ориентируется на всю территорию страны — в Кишиневе все увидели, какова поддержка действующей власти", — сказал собеседник.

Впрочем, один из кандидатов, прошедших во второй тур, представляет парламентскую оппозицию, а второй — нет, и это также необходимо учитывать, утверждает эксперт.

"Думаю нас ждет не сотрудничество и не конфликт, а сосуществование между правительством и примэрией. И все зависит от того, кто будет победителем. Если кандидат от социалистов, значит, отношения могут быть сглаженными, но, если победит правоцентристский кандидат, наверное, отношения будут более натянутыми, потому как он захочет решать вопросы и местного, и национального уровня", — объяснил Жук.

Тема:
Местные выборы в Молдове (142)

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Теги:
местные выборы, Виктор Жук, Молдова, Кишинев


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