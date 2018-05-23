Эксперт: Украина выходит из СНГ, но лишь на полшага

Заявления Петра Порошенко о выходе Украины из СНГ носят предвыборный характер, страна не может себе позволить полностью разорвать экономические отношения с Россией, считает российский эксперт Эдуард Попов.

Ранее Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

"Нам там нечего больше делать — мы движемся вместе в Европу", — объяснил глава государства, которого цитирует РИА Новости.

Вскоре пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Марьяна Беца внесла уточнения. По ее словам, многим украинцам все-таки есть что делать в СНГ.

"Мы оставим только те многосторонние договоры, которые важны для наших граждан и которые соответствуют национальным интересам Украины", — пояснила она.

По мнению директора российского Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуарда Попова, Украина, возможно, и выйдет из СНГ, но, по примеру Грузии, оставит в силе те договоры, которые будут ей выгодны.

"Я приведу опыт нашего общения с Грузией, которая очень демонстративно вышла из СНГ, и даже пошла дальше, чем Украина, разорвав дипломатические отношения с Россией. Взамен они оставили в действии те договоры о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны грузинской экономике. Поэтому в России сейчас можно увидеть продукцию грузинских производителей — то же вино, та же "Боржоми", — отметил собеседник радио Sputnik.

По словам эксперта, в окружении Петра Порошенко уже признали отсутствие экономической выгоды от вступления Украины в Зону свободной торговли с ЕС. Поэтому страна не может себе позволить полностью разорвать торговые связи с СНГ и, в частности, с Россией, добавил он.

В этой связи специалист подчеркнул, что заявления Петра Порошенко вписываются в антироссийскую риторику, которую активно будет использовать в предвыборный период.

"С одной стороны, для антироссийского сегмента грузин, украинцев делаются радикальные заявления, а с другой продолжается вестись торговля", — подчеркнул Эдуард Попов.