Депутат ДПМ: унионистские партии в Молдове нужно запретить

Депутат от Демократической партии Корнел Дудник высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова мнение, что политформирования, призывающие к уничтожению государственности Молдовы, должны быть объявлены вне закона.

Унионизм как политическая идея является идеологией маргинальной, но при этом весьма удобен для политических спекуляций различным политическим силам — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал депутат от Демократической партии Корнел Дудник.

"Лично я считаю, что процесс объединения и феномен "унири" является темой для спекуляций у двух субъектов в нашем государстве — партий крайне левого и крайне правого толка. Одни с утра до вечера мобилизуют свой электорат криками, что только объединение с Румынией нас спасет, а другие с утра до вечера кричат о том, какая угроза нависла над нашим государством и как с этим нужно бороться", — сказал депутат.

Более того — собеседник высказал мнение, что унионистские партии в стране должны быть выведены за правовое поле.

"Моя позиция такова — если мы на законодательном уровне запретим в Молдове партии, которые откровенно призывают к ликвидации государства, а это — унионистские партии, то не останется больше темы для постоянных спекуляций, никого больше эта тема волновать не будет", — отметил Дудник.