Шатров: Юлия Скрипаль хочет вернутся в Россию, это все объясняет

Юлия Скрипаль надеется в перспективе вернуться в Россию. Об этом она сообщила в первом интервью после отравления в Солсбери. Дочь бывшего полковника ГРУ пообщалась с журналистами и рассказала им, что сейчас находится в секретном убежище под охраной полиции.

Скрипаль поблагодарила российское посольство за предложенную помощь, но заявила, что пока не хочет прибегать к его услугам.

Политолог Игорь Штаров в эфире радио Sputnik отмечает, что Скрипаль не была самостоятельна в своей инициативе записи интервью.

"Любой хоть немного разбирающийся в телевидении человек заметит, что девушка записывала свое обращение с помощью телесуфлеров. Это, конечно, не криминал — ответственный момент, понятно, что ей хотелось, чтобы каждое слово было весомым. Но ясно, что каждое слово при этом предварительно выверялось", — сказал эксперт.

© Sputnik / Алексей Филиппов Посольство РФ: заявление Скрипаль вызывает вопросы о ее содержании

Вместе с тем политолог уверен, что ключевая и самая важная фраза в интервью Скрипаль — ее желание вернуться в Россию.

"Вполне возможно, что были и более жесткие заявления в адрес России. Но она на это не согласилась. Поэтому она просто отказалась от помощи на данный момент. Но при этом она предположила, что в какой-то перспективе вернется в Россию. В страну, которую обвиняют в отравлении вряд ли кто-нибудь хотел бы возвращаться", — сказал политолог.

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию 4 марта отравили в городе Солсбери. После этого отношения России и Британии обострились. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает. Москва также неоднократно заявляла, что Лондон отказывается сотрудничать по "делу Скрипалей" и не предоставляет доступ российской стороне к экс-сотруднику ГРУ и его дочери.