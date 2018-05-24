Колацки: первый тур выборов показал, сколько у партий реальных сторонников

Политолог Анжела Колацки считает, что 20 мая в голосовании приняли участие лишь те избиратели, которые четко определились со своими предпочтениями, что показывает истинное число приверженцев тех или иных партий.

В первом туре внеочередных выборов генпримара муниципия Кишинев за представителя Партии социалистов Иона Чебана проголосовали 40,53% избирателей, пришедших на участки. Лидера партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе поддержали 32,12% жителей столицы и пригородов. За Сильвию Раду проголосовали 17,65% электората. Константин Кодряну от Партии национального единства набрал 4,55%, Валерий Мунтяну от ЛП — 3,61.

© Sputnik / Результаты выборов мэра Кишинева

Всего же согласно данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 225 тысяч 919 человек (35,43%).

"Если бы 20 мая на голосование вышли бы большее количество людей, вероятность того, что у Сильвии Раду было больше голосов, была бы гораздо больше. На самом деле 20 мая на секции для голосования пришли те, кто определились за кого голосовать. Для исследователей результаты очень интересны, потому что показывают костяк той или иной партии, того или иного формирования", — сказала доцент кафедры политических наук Молдавского Государственного университета Анжела Колацки.

По мнению политолога, столь низкая за всю историю местных выборов явка связана с тем, что кандидатам не удалось убедить неопределившийся электорат выйти на выборы. И от того, как справятся с этой задачей финалисты гонки — Ион Чебан и Андрей Нэстасе, во многом зависит и ее результат.

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"Никому из игроков не удалось убедить тех, которые не определились, кто традиционно не выходит на голосование. У этих двух политических формирований начинается интересная пора — они должны добиться того, чтобы увеличить численность сторонников. Когда происходят судьбоносные события, обычно ко второму туру чуть-чуть явка повышается", — подчеркнула она в эфире радиостудии Sputnik Молдова.