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Борис ШАПОВАЛОВ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шаповалов: смешно блокировать любые интернет-ресурсы

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Блокирование МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина можно расценивать, как введение государственной цензуры на информацию этих ресурсов, что само по себе смешно в условиях XXI века, считает политолог Борис Шаповалов.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую версию санкционного списка, в который попали МИА "Россия сегодня", агентство "РИА Новости Украина", а также другие новостные сайты. 

Стенд МИА Россия сегодня , архивное фото
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к ресурсам.
• "Россиясегодня.рф"
• "Sputniknews.com"
• "Ria.ru"
• "Rsport.ria.ru"
• "1prime.ru"
• "Realty.ria.ru"
• "rian.com.ua"

Согласно решению украинского президента, будут заблокированы активы информационных агентств. Также агентствам прекратят оказывать услуги телекоммуникации и отключат их от сетей общего пользования.

Любое ограничение свободы информации всегда недемократично. Такие действия не приводят к положительным результатам и только создают проблемы между государствами и народами, считает историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Это смешно блокировать отдельные информационные ресурсы, телеканалы, потому что, в любом случае, информацию можно получить из других источников, мы ведь живем в XXI веке. Такие действия больше похожи, на мой взгляд, на государственную цензуру", — подчеркнул собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

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Теги:
МИА "Россия сегодня", арест, Борис Шаповалов


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