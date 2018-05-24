Шаповалов: смешно блокировать любые интернет-ресурсы

Блокирование МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина можно расценивать, как введение государственной цензуры на информацию этих ресурсов, что само по себе смешно в условиях XXI века, считает политолог Борис Шаповалов.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую версию санкционного списка, в который попали МИА "Россия сегодня", агентство "РИА Новости Украина", а также другие новостные сайты.

Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к ресурсам.

• "Россиясегодня.рф"

• "Sputniknews.com"

• "Ria.ru"

• "Rsport.ria.ru"

• "1prime.ru"

• "Realty.ria.ru"

• "rian.com.ua"

Согласно решению украинского президента, будут заблокированы активы информационных агентств. Также агентствам прекратят оказывать услуги телекоммуникации и отключат их от сетей общего пользования.

Любое ограничение свободы информации всегда недемократично. Такие действия не приводят к положительным результатам и только создают проблемы между государствами и народами, считает историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Это смешно блокировать отдельные информационные ресурсы, телеканалы, потому что, в любом случае, информацию можно получить из других источников, мы ведь живем в XXI веке. Такие действия больше похожи, на мой взгляд, на государственную цензуру", — подчеркнул собеседник радиостудии Sputnik Молдова.