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Дмитрий Пулбере
© Sputnik / Miroslav Rotari

Пулбере: почему именно русский должен быть языком межнационального общения

Сказано в эфире
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Экс-председатель Конституционного суда Молдовы рассказал о том, почему у русского языка в стране особая роль.

29 мая 2018 года Конституционный суд Молдовы рассмотрит требование депутатов-либералов отменить законы, регламентирующие статус русского языка, как средства межнационального общения. Один из аргументов противников "великого и могучего" — украинцев или гагаузов в Молдове проживает больше, чем этнических русских, поэтому языком межнационального общения, по их мнению, должен быть не русский.

Эту точку зрения и роль русского языка в стране прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере.

"Я работал на юге Молдовы, там проживают в основном гагаузы и болгары. Гагаузы между собой общаются на гагаузском, с болгарами общаются на гагаузском или болгарском. Если знают. А если не знают — то единственное спасение — это русский язык для общения с другими нациями", — сказал эксперт.

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Закон о функционировании языков в Молдове, где закреплена особая роль русского языка весьма удачен, основная проблема — его частое нарушение в стране, продолжает Пулбере.

"Практически все национальности, в своей массе, знают русский язык, поэтому он очень удобен для общения среди граждан, населяющих Молдову. И у нас очень хороший закон, но, к сожалению, он у нас часто нарушается", — объяснил собеседник.

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Теги:
межнациональное общение, коммуникация, национальные меньшинства, диалог, русский язык, Конституционный суд, Дмитрий Пулбере, Молдова, Кишинев, Общество


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