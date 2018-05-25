Жук: почти в ЕС – явка на молдавских выборах стала европейской

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в первом туре выборов генпримара Кишинева приняли участие 225 тысяч 919 человек (35,43%). Это самая низкая явка избирателей на местных выборах за последние 10 лет. В 2011 году явка составила 59,88% в 2015 — 48%.

В Бельцах проголосовали 34,93%, в селе Леушень района Хынчешть — 36,89%, в селе Немцень района Хынчешть — 36,85%, в селе Жора де Мижлок района Орхей — 52,68%, в селе Воловица района Сорока — 46,93%, и в коммуне Пырлица района Унгень — 39,23%.

"35% — это нормальная явка для европейских стран. Там в парламентских выборах участвуют 60-65% избирателей, на местных — около 40%, на выборах в Европарламент — 30%. Так что здесь цифры, касающиеся республики Молдова, совпадают со стандартами европейских стран", — отметил молдавский политолог Виктор Жук, комментируя в эфире радиостудии Sputnik Молдова явку в первом туре внеочередных местных выборов.

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Однако, по мнению собеседника, причины сравнительно низкой явки жителей Молдовы и европейцев на местных выборах разные.

"Соцопросы показывают, что люди доверяют местным органам власти. Но если в селах доверие к примэриям есть, то в городах этого доверия нет. Потому что люди более требовательны, а со стороны местной администрации более широкий спектр задач. Во-вторых, в столице многие фигурируют в регистре избирателей, но их сейчас нет в Кишиневе. В-третьих, люди, а особенно молодежь, думают, что результат был предопределен, что от них ничего не зависит и они не хотят участвовать в выборах. Люди все-таки разуверены в том, что администрация сможет им помочь", — резюмировал эксперт.