Эксперт: Трамп разрушает международный авторитет США

В последний момент "дал задний ход" — именно так можно охарактеризовать отказ Дональда Трампа от встречи с лидером КНДР. При этом Трамп выглядит победителем в данной ситуации, но это временное явление. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik высказал эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко.

"Трамп уже получил политические дивиденды от всех усилий на корейском направлении. КНДР пошла на большие уступки в обмен на то, чтобы США согласились на встречу: отпустили троих пленных американцев, взорвали ядерный полигон, прекратили новые ракетные испытания. Лидер Северной Кореи дважды выезжал в Китай. Это являлось сигналом, что Пекин готов поручиться за Пхеньян. Добившись всего этого, в том числе и хороших торговых преференций со стороны Китая, Трамп отменил встречу. При этом, всего чего хотел, он достиг", — сказал аналитик.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN Трамп и Мун Чжэ Ин отреагировали на угрозы КНДР

Стоит понимать, говорит политолог, что несмотря на ощущение того, что Трамп "обставил" лидера КНДР, по авторитету США нанесен серьезный удар — президент державы уже не кажется серьезным политическим партнером, слово которого дорого стоит.

"Нет больше былых гарантий при заключении какой-то сделки, как в случае с Ираном, или при организации встреч на любом уровне, как в случае с КНДР: все может отмениться в самый последний момент. Лидеры других стран теперь будут вынуждены хорошо подумать, нужно ли идти на какие-либо уступки с США", — резюмировал эксперт РИСИ.