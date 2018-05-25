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Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo : мпгу.рф

Политолог: Лондону надо разобраться в себе после шутки российских пранкеров

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Официальному Лондону нужно не предъявлять претензии России, а разобраться в себе и понять, что происходит с правительством, если его ведущие представители рассуждают так, что потом становится стыдно, считает политолог Владимир Шаповалов, комментируя розыгрыш пранкерами главы британского МИД Бориса Джонсона.

В Лондоне не оценили шутку российских пранкеров над британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Глава пресс-службы премьер-министра Терезы Мэй заявила, что сейчас идет расследование, как такое могло произойти, пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
REUTERS/Joe Giddens/Pool
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Пранкеры вели разговор от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его переводчика. В ходе этой беседы Джонсон сообщил, что Лондон изучает возможность введения новых санкций против состоятельных россиян. "Мы продолжим усиливать нажим на некоторых олигархов, окружающих Путина. Думаю, наиболее эффективной мерой было бы введение санкций не только за Украину, но и в отношении таких лиц, как Дерипаска и "Русал", — заявил Джонсон.

При этом министр отметил, что санкции введут не против всех состоятельных россиян, которые живут в Великобритании. "Брось камень в Кенсингтон — и попадешь в олигарха. Но некоторые из них близки к Путину, а некоторые нет", — отметил он.

Реакцию Лондона на розыгрыш пранкеров прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Такая неадекватная реакция со стороны официального Лондона вызывает недоумение, поскольку в современной жизни троллинг, интернет-розыгрыши, деятельность пранкеров — это обыденные вещи, и, как правило, никто на такое не обращает серьезного внимания. Я не знаю подобной официальной реакции со стороны того или иного государства с обвинениями в адрес другого государства за подобного рода невинные вещи", — сказал собеседник.

Он добавил, что пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не являются госслужащими или российскими политиками, а Российская Федерация не может обращаться к ним с претензиями.

"Очевидно, официальному Лондону нужно обращаться не к РФ, а разобраться в себе и понять, что же происходит с правительством, если его ведущие представители рассуждают так, что потом официальному Лондону становится стыдно", — заключил Владимир Шаповалов.

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Теги:
Борис Джонсон, телефонные розыгрыши, пранкеры, Владимир Шаповалов


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