Болокан: вот, о чем стоит знать, бронируя отель через интернет

Случаи мошенничества в интернете учащаются с каждым годом. Так, туристы, желая сэкономить на турпутевке, бронируют билеты и отели в интернете. При этом, многие из них, в таком случае сталкиваются с целым рядом проблем.

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Об опасностях бронирования через интернет в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала эксперт в области туризма Анна Болокан.

"Интернет — это пространство, доступное для всех. Любой, кто захочет выкладывает туда свою информацию. Есть серьезные порталы, на которых без проблем можно с закрытыми глазами бронировать. Но есть очень много сайтов-клонов, иногда может отличаться даже одна буква в названии. После оплаты онлайн люди приезжают в отели, и оказывается, что брони и не существовало", — рассказала Анна Болокан.

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По словам собеседницы, главный минус для туристов, бронирующих путешествие через интернет, заключается в том, что в случае возникновения проблем, им, как правило, не к кому обратиться.

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"Когда это делается через агентство, в случае возникновения проблем есть к кому обратиться, есть кому заниматься решением этой проблемы. Если бронь была через интернет, то, как правило, ни на телефон, ни на email вам никто не ответит. А это денежные потери, потому что обычно все смиряются, и идут платить в другой отель. В работе с агентством тоже есть свои плюсы и минусы, но во всяком случае, будет кому решать проблему, и, прежде чем посоветовать вам тот или иной отель, агент проводит тщательный отбор", — ре6зюмировала Анна Болокан.