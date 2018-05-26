Корниенко: обязав детей носить школьную форму, можно травмировать их психику

Министерство образования, культуры и исследований Молдовы рассматривает вопрос о введении обязательной школьной формы в стране. По мнению Минобразования, школьная форма позволит уравнять детей из бедных и богатых семей.

Данную инициативу в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировала бывший директор школы, директор городского центра юных натуралистов Чезара Корниенко.

"Я понимаю, откуда появилась идея школьной формы. Дети в школах одеты сейчас по-разному, и это влияет на отношение к ребенку, не только со стороны одноклассников, но и со стороны этого микросоциума школы в целом. Но, я не думаю, что школьная форма решит этот вопрос", — отметила собеседница.

По ее словам, заставив детей носить школьную форму, можно нанести им серьезную психологическую травму.

"Есть юные особы, которые не носят юбок или платьев. И это нанесет им психологическую травму. Негативное отношение к школе можно исправить хорошим отношением к ребенку, а вот негативное отношение к себе нет. Она будет смотреть на себя в форме и не нравиться себе. Страшнее ребенка, который себя не любит ничего не знаю", — заключила Чезара Корниенко.