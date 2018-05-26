Беспалов: эти продукты снижают риск заболевания раком

Заведующий лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии национального медицинского исследовательского центра онкологии Минздрава России Владимир Беспалов рассказал в эфире радио Sputnik о том, как продукты питания могут помочь в профилактике заболеваний рака.

До сих пор нельзя точно назвать факторы, провоцирующие раковые заболевания. Однако, помочь их предотвратить, по мнению экспертов, может правильное питание и здоровый образ жизни.

Профессор кафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья университета ИТМО Владимир Беспалов рассказал в эфире радио Sputnik о продуктах, способствующих уменьшить риск заболевания раком.

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"Зерно само по себе содержит компоненты, которые снижают риск рака. Например, пищевые волокна, которые содержатся в цельном зерне. Оно и так является основой питания, но оно обязательно должно быть цельным. Еще одним компонентом, способствующим снижению риска рака, является ликопин, который содержится в томатах и грейпфрутах. Его профилактическая суточная норма также содержится в двух килограммах помидор", — отметил Владимир Беспалов.

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О других продуктах, способствующих предотвращению раковых заболеваний эксперт Владимир Беспалов рассказал в эфире радио Sputnik.