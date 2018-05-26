Зачепа: качество дорогих вин не всегда лучше дешевых

Высокая стоимость вина не всегда говорит о его качестве, а лишь является накруткой за бренд, считает эксперт в области виноделия Снежана Зачепа.

На полках молдавских супермаркетов можно встретить большое разнообразие вин местных производителей. Цены варьируются от одного до пяти-шести евро за бутылку.

Однако, высокая стоимость не всегда говорит о высоком качестве вина. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразила эксперт в области виноделия Снежана Зачепа.

"При слепых дегустациях, без знания бренда и каких-то визуальных деталях, почти всегда выигрывает дешевое вино. Если это дорогое вино, то это долгая выдержка в бочке, а дубильные ноты нравятся не всем. Не всегда нужно стремится к самому дорогому вину. Дорогое оно потому, что в него много ресурсов вложили: бочка, бутылка, дорогая этикетка, пробочка и т.д. Недорогое вино обычно качественное, и вполне соответствует цене", — считает Снежана Зачепа.

Собеседница также отметила, что цена на дорогое вина, как правило, завышена за счет бренда.