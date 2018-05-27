Мишин: так можно избежать штрафа, если на вашем фото оказались другие люди

В Евросоюзе вступает в силу новый общий регламент по защите данных. Он коснется сбора, хранения, обработки и публикации персональных данных граждан Евросоюза.

Один из самых спорных и размытых пунктов регламента касается уличной фотографии, и затрагивает как профессиональных журналистов, так и обычных граждан стран мира, публикующих свои фотографии в соцсетях или на персональных сайтах.

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Доктор права, юрист Сергей Мишин выразил мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что новый закон принесет много проблем иностранным гражданам. Кроме того, он может стать поводом для нового вида мошенничества.

"Теперь туристу при поездке в другую страну нужно не только узнать о существовании такого регламента, но и прочитать его, узнать все детали, чтобы не попасть под какие-то санкции. Это уже может быть определенный вид мошенничества, если я как гражданин ЕС буду специально выискивать фотографирующихся туристов и специально попадать к ним в кадр, чтобы потом потребовать штраф", — отметил Сергей Мишин.

Собеседник также рассказал о том, как в случае, если на вашем фото в кадре оказались другие люди, избежать штрафа.

"В данном регламенте указано, что, если вы делаете фотографии в литературных, художественных или научных целях, даже если туда попали люди, — это разрешено. То есть, если вы видите, что на ваше фото случайно попали другие люди, подпишите фото как литературный шедевр, тогда санкции на вас применить будет невозможно", — заключил эксперт.