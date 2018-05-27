Копач: до конца года в Кишиневе появятся 50 новых автобусов

Работой общественного транспорта в Кишиневе не довольны многие жители столицы. Причиной этого является непостоянный график, а также вечно переполненные троллейбусы и маршрутки.

Такие проблемы возникают из-за нехватки транспортных средств, заявил эфире радиостудии Sputnik Молдова глава управления менеджмента транспорта местной администрации Лилиан Копач.

"Проблемы в основном с маршрутками и автобусами. Что касается троллейбусов, то качество перевозки пассажиров тут значительно улучшилось. А вот автобусный парк не закупал новые автобусы с 2006 года. Все 120 нынешних автобусы очень старые, исчерпавшие срок своей эксплуатации", — говорит Лилиан Копач.

Собеседник также отметил острую необходимость в срочном обновлении автобусного парка.

"Нужно срочно обновить парк, чтобы обслуживать пассажиров на нужном уровне. В этом году муниципальный совет принял решение о закупке 50 троллейбусов. Скоро будет объявлен тендер, поэтому в этом году, я думаю, обязательно это произойдет", — резюмировал эксперт.