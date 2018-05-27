Хирург: такой образ жизни приведет к развитию проктологических заболеваний

Хирург-проктолог Юрий Сербуленко рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, люди каких профессий и образа жизни склонны к развитию проктологических заболеваний.

Почти 60% людей в мире страдают от проктологических заболеваний. Одними из факторов их развития являются профессия и образ жизни.

Хирург-проктолог Юрий Сербуленко рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, при каком образе жизни могут развиться проктологические заболевания.

"В первую очередь — это тяжелые физические нагрузки, и наоборот, сидячий образ жизни. То есть, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, или спортсмены, а также водители, офисные сотрудники, предрасположены к проктологическим заболеваниям. У мужчин также еще этому способствуют острая пищу, сигареты, алкоголь и злоупотребление кофе. Для женщин один из факторов является беременность. Но, в этом случае, они проходят сами бесследно", — отметил врач.

По словам собеседника, предрасположенность к таким заболеваниям может передаваться по наследству.