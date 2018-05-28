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Дмитрий Пулбере
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Пулбере: почему молдавская молодежь не работает

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Экс-председатель Конституционного суда Молдовы прокомментировал итоги исследования, проведенного Международной организацией труда.

Печальные и тревожные цифры, которые касаются будущего нашей страны: одна треть молодых людей в Молдове не учится и не работает. Таковы данные исследования, проведенного Международной организацией труда. Ситуация в Молдове намного хуже, чем у наших ближайших соседей: в Украине процент безработных среди молодежи составляет 14,7%, в Румынии — 17,4%, а в Республике Молдова — 27,8%, что намного больше.

Почему молдавская молодежь столь пассивно относится к своей судьбе — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорил экс-председатель Конституционного суда Молдовы Дмитрий Пулбере.

"Не думаю, что все молодые люди в Молдове состоятельные и поэтому не хотят работать. Понятно, что они не могут найти себе хорошую, высокооплачиваемую работу. Более того, видимо, не создаются условия для того, чтобы молодые люди работали в нашей стране", — сказал эксперт.

Именно это и вызывает не только равнодушие молодежи, но и массовый отток трудоспособного населения из Молдовы, отметил собеседник.

"Нужно вспомнить и другие данные о том, что миллион, а, может быть, и больше граждан Молдовы работает за пределами страны. Началось это в самом начале 90-х годов и продолжается до сих пор. И нужно помнить, что уезжают люди молодые и трудоспособные — от 18 до 40 лет. А это — основная рабочая сила государства. Никто не может сейчас заинтересовать молодежь остаться и работать в Молдове", — резюмировал Пулбере.

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Теги:
трудовая миграция, труд, молодежь, безработица, Дмитрий Пулбере, Молдова


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