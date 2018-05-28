Ученый: вину за то, что мир стал опасным, несут политики, а не люди науки

Директор Института нанотехнологий немецкого города Карлсруэ профессор Хорст Хан считает, что не ученые должны нести ответственность за изобретения, которые активно используются в производстве оружия массового поражения, а политики.

По его Хана, вопрос об использовании разрабатываемых технологий и результатов научно-технического прогресса в военных целях — это многосторонняя ответственность, в которой должны участвовать не только сами изобретатели, но и политики.

"Ученые не могут нести полноту ответственности за использование результатов научного поиска в военных целях. Здесь больше ответственности несут политики. К примеру, слесарь, который сделал кухонный нож, он не несет ответственности за то, что бандит использовал его в криминальных целях. Или Даймлер, который создал один из первых автомобилей, он не виновен в том, что мир сегодня отравлен выхлопными газами", — отметил немецкий ученый в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Кто несет ответственность за то, что современный мир стал опасен для человека, об этом профессор Хорст Хан рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова.