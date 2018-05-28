Политолог: Польша выступает за то, чтобы принять в НАТО Грузию и Украину

Польша выступает за принятие в НАТО Украины и Грузии, об этом заявил маршалек (спикер) сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО, сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что двери к союзу должны быть открыты для всех стран, которые разделяют ценности и обязанности, вытекающие из членства в НАТО. Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины. Оставление этих государств за пределами союза угрожает стабильности", — сказал Кухчинский.

Смысл этих заявлений — дестабилизация обстановки на пространстве бывшего Советского Союза — такого мнения придерживается директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, которое он высказал в эфире радио Sputnik.

"В целом эти заявления отражают общую концепцию, которая существует и в США, и в странах Евросоюза. Смысл ее в том, чтобы максимально дестабилизировать обстановку на постсоветском пространстве, исключив из-под влияния России те постсоветские государства, которые сейчас имеют какие-то возможности для присоединения к западному альянсу", — сказал эксперт.

© AP Photo / Vadim Ghirda Представитель НАТО о членстве Грузии: нужно консенсусное решение

Впрочем, реальное членство в альянсе Украине и Грузии "не светит", уверен политолог.

"Украина и Грузия — эти два государства в наибольшей степени готовы к этому процессу. Но по политическим и правовым вопросам они не могут быть приняты, и даже, наверное, не могут на это претендовать. Должно предполагаться, что на территории этих государств нет территориальных конфликтов или претензий. Кроме того, в этих государствах серьезная социально-экономическая нестабильность", — объяснил политолог.