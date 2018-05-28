Политолог: как Лондон пугает мир русскими фанатами и голодными медведями

Ранее британское издание The Daily Mirror обвинило "русских" в атаке на болельщиков "Ливерпуля" во время финала Лиги чемпионов, который прошел в Киеве в минувший четверг. Как пишет газета, англичан атаковали "русские футбольные фанаты", поскольку они говорили по-русски.

На статью обратило внимание посольство России в Лондоне, сообщает РИА Новости. Подобные материалы могут быть либо проявлением невежества, либо "сознательным распространением фейковых новостей", заметили сотрудники посольства в Twitter.

Дипломаты также напомнили газете The Daily Mirror, что русский язык — наиболее распространенный среди жителей Киева.

"Это паранойя, которая характерна не только для некоторых стран ЕС, но и для Украины. Все, что происходит и на первый взгляд вообще не имеет отношения к России, трактуется в этом формате, причем зачастую превращается в анекдот", — отметил в эфире радио Sputnik замдекана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики, политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, "прекрасно известно, кто напал на фанатов "Ливерпуля", это сторонники прекратившего существование клуба ЦСКА-Киев". Суздальцев не исключил, что "эта провокация была организована сознательно, потому что у ЦСКА советская символика и это было сделано для того, чтобы продемонстрировать какую-то связь с Москвой".

"Где бы ни проводились чемпионаты — в Южной Африке, Австралии и так далее, везде будет найден российский след. Лондон — это лучшая кухня антироссийских мифов, которые вообще существуют в мире. Они занимались продуцированием рассказов о 70 тысячах голодных медведей, которые оккупировали Москву перед Чемпионатом мира по футболу", — добавил собеседник.

О том, как британская пресса пугает мир русскими фанатами и голодными медведями, Андрей Суздальцев рассказал в эфире радио Sputnik.