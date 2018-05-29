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Иван Коновалов
© Photo: riss.ru

Коновалов: русофобия – выгодный товар

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Директор центра стратегической конъюнктуры прокомментировал возможное увеличение бюджета Пентагона на противостояние "агрессии со стороны России в регионе".

Национальной разведке США необходимо узнать "намерения России" в отношении стран — членов НАТО. Данная мера содержится в поправке к закону о бюджете Пентагона на 2019 год, внесенной членом палаты представителей США Раджой Кришнамурти.

На эти цели финансирование противостоянию "агрессии со стороны России в регионе" должно увеличиться с 4,8 миллиарда до 6,3 миллиарда долларов. Предполагается, что доклад будет готов через 90 дней со дня принятия законопроекта. Национальной разведке предстоит оценить, как Россия реагирует на Европейскую инициативу сдерживания. Конгрессмен также предложил подготовить оценку "областей возможного диалога с Россией".

Директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik прокомментировал непрекращающееся увеличение бюджета Пентагона.

"Бюджет Пентагона и без того велик, но очевидно, что Трамп его намерен увеличивать и дальше, неизвестно как он его увеличит до окончания своего президентского срока. Этим пользуются различные политики и конгрессмены, которые делают себе карьеру на использовании "российской угрозы". И это не американское изобретение — в Прибалтике на этом взращена вся политическая элита", — сказал эксперт.

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Теги:
Пентагон, российская угроза, русофобия, бюджет, Иван Коновалов, США, Россия


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