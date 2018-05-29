Пулбере: у КС нет оснований для лишения русского языка особого статуса

Экс-председатель КС Дмитрий Пулбере уверен, что закон "О функционировании языков в Молдове" защищен положениями Конституции, поэтому у судей нет законных оснований для удовлетворения запроса депутатов Либеральной партии.

Конституционный суд Молдовы 4 июня рассмотрит требование депутатов-либералов об отмене законов, регламентирующих статус русского языка как средства межнационального общения. По мнению авторов обращения, функции русского и государственного языка частично совпадают, что не позволяет искоренить "русификацию" и "денационализацию" населения Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Пулбере: почему именно русский должен быть языком межнационального общения

В частности, либералы требуют лишить граждан Молдовы права использовать русский язык при обращении в госучреждения, в том числе суды, и получать ответы на том языке, на котором были написаны запросы. Также депутаты от ЛП стремятся аннулировать государственные гарантии обучения на русском языке на всех уровнях. По идее представителей правой партии, КС своим решением должен упразднить положение о переводе всех официальных документов и законов на русский язык при публикации в "Официальном мониторе".

По словам собеседника радиостудии Sputnik Молдова Дмитрия Пулбере, нет такой области, которой бы не касался закон "О функционировании языков в Молдове", поэтому отмена законодательства, защищающего права русскоязычного населения, может внести напряженность в многонациональное молдавское общество.

"Мы — многонациональное государство и помимо более 60 процентов молдаван, на территории Молдовы проживают также украинцы, гагаузы, болгары и другие национальности, как мы будем с ними общаться, если они не знают государственный язык. Трудно представить, что будет в обществе, если Конституционный суд пойдет по пути либералов и решит вопрос о признании этого закона неконституционным", — отметил бывший председатель КС.

По мнению эксперта в области конституционного права, у КС нет оснований для удовлетворения запроса депутатов от ЛП. Пулбере ссылается на пункт 2 статьи 13 Конституции, который гласит, что "государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны".

КС перенес рассмотрение вопроса о русском языке>>>

Кроме того, в основных правах и обязанностях гражданина Республики Молдова, прописанных в главном законе, также указано, что жители страны имеют право разговаривать и получать образование на том языке, которым владеют.

"Никто не имеет права заставить гражданина Республики Молдова силой говорить на французском, молдавском, немецком или любом другом языке. Более того, как специалист в этой области, я не вижу, на какие статьи и нормы Конституции будет ссылаться КС при вынесении положительного решения в пользу либералов", — подчеркнул эксперт.