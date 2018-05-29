Колацки: у вузов Молдовы огромные проблемы

В исследовании Всемирного банка "Высшее образование и необходимость повышения его релевантности и эффективности" содержатся неутешительные данные, касающиеся непосредственно будущего нашей страны.

© Sputnik / Miroslav Rotari Министр образования Молдовы рассказала о судьбе школ в стране

За 10 лет количество студентов в Молдове сократилось более чем на 40 процентов, а число вузов — на 14.

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Исследование показало то, что давно известно, и вызывает серьезную тревогу в первую очередь у тех, кто имеет отношение к высшему образованию в стране. Такую точку зрения высказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова доцент кафедры политических наук Молдавского Государственного университета Анжела Колацки.

"Эту тенденцию — очень серьезного уменьшения количества студентов — мы почувствовали давно. Мы начали говорить об этом, когда студентов было больше, но лучшую часть из них забирали европейские и румынские вузы. Во всех вузах сейчас идут процессы оптимизации, огромные проблемы возникли с площадями, оплатой коммунальных услуг", — сказала политолог.

Решить проблему и изменить ситуацию к лучшему чрезвычайно сложно, но возможно, говорит эксперт.

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"Нужно строить государство, в котором у граждан будет доверие — они не будут забирать своих детей и уезжать в другие страны. Они смогут позволить себе здесь рожать детей. И если рождаемость начнет превалировать над смертностью, тогда лет через 40 что-то у нас и исправится. Такие вопросы быстро не решаются. Должна быть серьезная стратегия на несколько десятилетий", — резюмировала Колацки.