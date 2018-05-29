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Валерий Самсонович Петросян
© Photo: Московская городская Дума

Эксперт: пластиковые острова и города на Земле видны уже из космоса

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Пластиковые отходы стали глобальной проблемой, которую человечество в состоянии решить, уверен эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян.

Ранее РИА Новости сообщило о планах Еврокомиссии запретить использование в Евросоюзе некоторых видов одноразовых пластиковых изделий.

"Где уже доступна альтернатива, одноразовые пластиковые изделия будут запрещены на рынке", — говорится в релизе ЕК. Запрет будет распространяться, в частности, на одноразовые столовые приборы и тарелки.

Странам ЕС также предписывается сократить использование пластиковых пищевых контейнеров. Помимо этого, страны Евросоюза будут обязаны собирать до 90% одноразовых пластиковых бутылок к 2025 году.

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По словам вице-президента Российской академии естественных наук, эксперта ООН по химической безопасности, профессора МГУ Валерия Петросяна, сегодня проблему использования пластика нужно рассматривать с разных сторон. Во-первых, с точки зрения токсичного воздействия материалов, из которых сделаны пластиковые емкости для продуктов питания и напитков.

"Нужно понимать, что пластик может иметь разную химическую природу. И когда речь идет о полиэтилене или полипропилене, то нужно понимать, что эти пластики химически не опасны и не токсичны. Но когда речь идет о таких пластиках, как полистирол, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, то мономеры, из которых построены эти пластики, сами по себе могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека", — отметил эксперт.

Впрочем, уверяет профессор, проблема переработки емкостей из полиэтилена и полипропилена с успехом решается в развитых странах Европы. Швейцария и Швеция, к примеру, даже закупают пластиковый мусор для переработки на современных сжигательных заводах и продажи вырабатываемой энергии.

Во-вторых, добавил эксперт, проблему надо рассматривать с точки зрения засорения окружающей среды, которая приобрела уже уродливые формы. Сегодня, когда мир говорит о пластиковом мусоре, речь идет о целых островах и городах.

"Действительно, даже со спутника видно, что, например, пластиковый остров, который плавает в Тихом океане под Гавайскими островами, больше территории Франции, он существенно больше, чем архипелаг Гавайских островов. То же самое мы можем наблюдать на больших водоемах России", — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

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Тем не менее, уверен эксперт, если грамотно подходить к проблеме пластикового мусора, то она, как показывает опыт, решается. И, возможно, планы Еврокомиссии запретить использование одноразовой посуды, станут еще одной мерой, которая позволит очистить наш мир.

Предложения Еврокомиссии теперь должны рассмотреть Совет ЕС и Европарламент.

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Теги:
пластиковая посуда, окружающая среда, пластик, мусор, запрет, Валерий Петросян, США, Молдова, Франция, Россия, Бедствия и чрезвычайные происшествия


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