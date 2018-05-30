Фасбендер: нужен ли Молдове жесткий и авторитарный лидер

Либеральная вольница, парламентская республика или "ежовые рукавицы" авторитаризма — в наше время многие страны, в том числе и постсоветские, устроены по одному из этих политических типов. Какая модель подходит Молдове, в чем залог успешного экономического развития и качества жизни граждан — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает немецкий журналист и писатель Томас Фасбендер.

"Каждой стране нужно найти свой собственный путь. Я абсолютно уверен, что это правило действует не только для бывшего СССР, но и для всего мира. Даже наша демократия в Германии отличается от демократии в Австрии или Швейцарии. В Швейцарии, к примеру, по каждому поводу, который может показаться нам ничтожным, проводятся плебисциты. В Германии такого нет", — сказал эксперт.

Для определения своего пути нужно время, его может пройти достаточного много, однако после нахождения своей политической модели общество преобразуется.

"Судить свою собственную страну намного легче, чем чужую. Я не жил в Молдове, чтобы ощутить ваши политические тенденции, но самое главное — то, что начинается такой демократический процесс, в котором не все конечно, но многие участвуют, и который ведет общество к хорошему будущему", — отметил собеседник.