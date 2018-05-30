Эксперт: Варшава и Прага стали центрами силы внутри Европы

Брюссель планирует сократить финансирование стран Центральной и Восточной Европы более чем на 30 миллиардов евро, увеличив при этом время поддержку Греции, Италии и Испании, сообщает Sputnik Латвия. В Еврокомиссии утверждают, что страны в Восточной и Центральной Европе получили непропорционально большие выгоды после расширения ЕС в 2004 году.

Насколько сокращение финансирование ударит по экономике стран Восточной Европы? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт.

"Страны Восточной Европы хорошо пережили кризис и сегодня Польша, Чехия и Венгрия демонстрируют уникальную для Евросоюза экономическую динамику. И спасать в Евросоюзе надо не Эстонию, Латвию и Литву, хоть они и довольно депрессивны, а Испанию, Италию, Португалию и Грецию. Эти страны очень чувствительны к малейшим внешним воздействиям", — сказал Шпунт.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Придется брать Берлин и Париж: о месте Европы в будущем

Вместе с тем, экономист уверен, что противостояние Восточной Европы и Брюсселя будет нарастать.

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"Вся Вышеградская четверка сформировалась вокруг того, что они отказывались поддерживать политику Евросоюза в отношении мигрантов. Предположить, что они, из-за этих в общем-то не больших денег для их бюджетов, изменят свою позицию — оснований нет. То, что торг между Восточной Европой и Брюсселем будет продолжаться, это точно, но не за эти деньги. За более глобальные и серьезные вещи. Я считаю, что Варшава и Прага стали центрами силы внутри Европы", — резюмировал эксперт.