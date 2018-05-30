Парликов: есть все предпосылки для снижения тарифов на электроэнергию

По мнению эксперта в области энергетики Виктора Парликова, новое снижение тарифов на электроэнергию в Молдове экономически оправданно и впервые не имеет политическую подоплеку.

В апреле в Национальное агентство по регулированию в области энергетики поступил запрос от поставщиков на снижение тарифов на 10-13%. Это означает, что бытовые потребители, подключенные к низковольтным сетям, будут платить на 25 банов меньше с каждого киловатта — с 1 лея 99 банов за кВтч до 1 лея 74 банов за кВтч.

© Sputnik / Rodion Proca Тудор Копач стал новым директором НАРЭ

Тариф для домашних потребителей севера республики, обслуживаемых компанией FEE Nord, составит 191 бан за кВтч, по сравнению с нынешним тарифом в 212 банов за кВтч, то есть снизится примерно на 10%.

Бывший глава НАРЭ Виктор Парликов считает, что для снижения тарифа на электроэнергию есть все основания, одно из которых — укрепление национальной валюты.

"Несмотря на то, что закупочная цена газа у украинского и молдавского поставщиков в этом году выросла за счет того, что лей по отношению к доллару укрепился, в леях мы платить будем меньше", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

Вторым фактором, влияющим на изменение тарифа в сторону снижения, стал пересмотр методологии его формирования.

"Была изменена методология расчета тарифов, в том числе расчета тарифа на распределение, были снижены коэффициенты прибыльности компаний, и за счет этого появились существенные резервы по снижению тарифа", — добавил специалист.

Парликов также обратил внимание на то, что компании-поставщики и распределители сами обратились в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифа. По его мнению, предстоящее снижение цен на энергию не имеет политического подтекста.