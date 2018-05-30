Эксперт: Сорос указал второстепенные причины кризиса в ЕС

Сорос предположил, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков. Среди потенциальных причин для потрясений предприниматель назвал срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.

Инвестор также обратил внимание на "территориальную дезинтеграцию" Евросоюза, проявлением которой стал выход Великобритании из сообщества. Другими предпосылками к кризису он назвал миграционный кризис и приход к власти "популистов".

"Все, что могло пойти не так, пошло не так. Формулировка "экзистенциальная опасность" для Европы — больше не фигура речи, а суровая реальность", — приводит слова Сороса РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Европейская экономика действительно сильно зависит от американской, отметил экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России Владислав Гинько, комментируя радио Sputnik слова Сороса. По его словам, это связано с тем, что Европа много экспортирует в Штаты, а это и является тем крючком, на котором политики Соединенных Штатов держат Брюссель и руководство ЕС.

"Понятное дело, что если спрос в США упадет, а он упадет в случае, к примеру, кризиса, и США не смогут продолжать покупать больше, чем они продают во вне, естественно, это ударит по европейской экономике", — подчеркнул российский эксперт.

Однако, по его мнению, Сорос указывает на второстепенные причины возможного кризиса в ЕС. Главные проблемы, считает Владислав Гинько, кроятся в финансовых пузырях, раздутых европейцами.

"Основные проблемы кроются в увлечении "финансовыми пузырями", что привело к "пузырям" на рынке недвижимости в Северной Европе, в странах Скандинавии, когда недвижимость росла по 10-15 процентов ежегодно при том, что зарплаты росли на 1,5-2 процента. Понятно, что рост этих активов не был связан с ростом экономики, возникли огромные "пузыри", отрасль стала рушиться, а недвижимость падать в цене. А один ипотечный "пузырь" способен вызвать большие последствия и затронуть другие страны, о чем, кстати говорила Кристин Лагарт — глава МВФ", — сказал экономист.

О других причинах возможного финансового кризиса в Европе эксперт рассказал в эфире радио Sputnik.