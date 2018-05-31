Пойсик: Молдова утеряла уникальное место для производства вина

На севере Молдовы длительное время существовала зона производства уникального винограда и редкого вина, причем возделывать его начали еще в дореволюционное время — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Михаил Пойсик.

"У нас в Каменке была уникальная микрозона, она, к сожалению, сейчас уничтожена. Там производили рислинг рейнский, немцы в 80-е годы не верили, что виноград выращен в Молдове. Это было изумительное и ароматное вино. Возделывали этот виноград там издавна — когда-то этими землями владел барон, и корни винограда были длиной до 35 метров. Недавно я был в тех местах и за любые деньги хотел попробовать то вино, но его уже нет", — сказал Пойсик.

Впрочем, уникальность зоны была оценена и в советское время — там располагался знаменитый санаторий, где людей лечили при помощи увотерапии и оенотерапии — вином, мустом и виноградным соком.

"Позже там был санаторий, где лечили виноградным соком. Говорят, в советское время его отправляли в Кремль. Там южный склон, он сильнее прогревается, ведь виноградники всегда размещались не на ровном месте. Кроме того, почвы должны быть не тяжелыми, а известняковыми, карбонатными. Именно тогда получается изумительный по своим органолептическим свойствам виноград", — объяснил эксперт.