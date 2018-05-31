Унгуряну: в Молдове может быть построен водопровод из Прута

Новый магистральный водопровод из Прута станет альтернативой днестровскому и обеспечит водой Кишинев в случае, если Украина не откажется от планов по строительству каскада ГЭС выше по Днестру.

Два года назад кабинет министров Украины утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предполагает строительство шести ГЭС в верховьях Днестра.

© Sputnik / Константин Чалабов Оставит ли Украина Молдову без воды

Строительство вызвало озабоченность у экологов Молдовы и Украины, которые предупреждают, что это окончательно убьет экосистему реки. Изменения будут заключаться в существенном уменьшении стока воды в течение года и особенно весной.

Река будет терять свои речные характеристики и приобретать качества озера.

По словам эксперта в области энергетики Сергея Унгуряну, сейчас проводятся расчёты эффективности возможного водопровода и рисков, связанных с дополнительным отбором воды из Прута.

"Из начальных данных можем сказать, что дебита воды хватает, так как Прут — это довольно полноводная река для снабжения такого города как Кишинев. Это возьмет максимум 20% потока, то есть вреда для реки не будет", — отметил эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Унгуряну добавил, что водопровод из Прута можно протянуть одновременно со строительством газовой ветки Яссы-Унгены-Кишинев.

Это, по словам специалиста, значительно удешевит стоимость обоих проектов.