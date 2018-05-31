Унгуряну: в Молдове может быть построен водопровод из Прута

Два года назад кабинет министров Украины утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, которая предполагает строительство шести ГЭС в верховьях Днестра.
Строительство вызвало озабоченность у экологов Молдовы и Украины, которые предупреждают, что это окончательно убьет экосистему реки. Изменения будут заключаться в существенном уменьшении стока воды в течение года и особенно весной.
Река будет терять свои речные характеристики и приобретать качества озера.
По словам эксперта в области энергетики Сергея Унгуряну, сейчас проводятся расчёты эффективности возможного водопровода и рисков, связанных с дополнительным отбором воды из Прута.
"Из начальных данных можем сказать, что дебита воды хватает, так как Прут — это довольно полноводная река для снабжения такого города как Кишинев. Это возьмет максимум 20% потока, то есть вреда для реки не будет", — отметил эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
Унгуряну добавил, что водопровод из Прута можно протянуть одновременно со строительством газовой ветки Яссы-Унгены-Кишинев.
Это, по словам специалиста, значительно удешевит стоимость обоих проектов.