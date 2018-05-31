Чуря: формат переговоров "5+2" нашел для себя новую роль

По мнению молдавского политолога Корнелиу Чуря, встречу в Риме в формате "5+2" нельзя назвать формальной, поскольку дипломаты в очередной раз закрепили успехи, ранее достигнутые сторонами.

На состоявшейся 29 и 30 мая встрече в Риме в формате "5+2", была достигнута договоренность о завершении уже до конца года работы над всеми аспектами так называемого "пакета из восьми пунктов", один из которых предусматривает выдачу приднестровским автовладельцам международных номерных знаков и регистрационных документов. Для этого будут открыты два офиса, которые начнут работу с 1 сентября.

© Sputnik / Alexander Vilf Чем завершились в Риме переговоры по Приднестровью

"Наконец, стороны достигли компромисса. Это очень важно, как для жителей Кишинева, так и для тех, кто живет в Тирасполе. Италия намерена внести финансовый вклад в открытие этих офисов. Мы намерены ускорить реализацию данного соглашения", — заявил спецпредставитель итальянского председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, дипломат Франко Фраттини.

По мнению политолога Корнелиу Чури, в последнее время мы наблюдаем прогресс в переговорном процессе благодаря малым шагам, которые стороны делают навстречу друг другу. В этом смысле, считает он, формат "5+2" приобрел новую роль, фиксируя успехи, которые постепенно могут привести к политическому урегулированию вопроса.

"На этой последней встрече Франко Фраттини так и сказал, что без успехов не будет и встреч "5+2", что означает, что формат превращается в такую структуру, которая должна фиксировать постоянные успехи по незначительным, с политической точки зрения, проблемам, приближая "Момент Х", когда будет поставлен на стол какой-то план по решению политической проблемы", — отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, сейчас формат переговоров по приднестровскому урегулированию "нашел для себя новую роль постоянного мониторинга и приближения "Момент Х".