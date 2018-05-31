Жилин: мировым элитам придется договариваться с Россией

Военный эксперт говорит о заседании Совета Россия-НАТО и о том, какова роль России в современном мире.

Первое с октября прошлого года заседание Совета Россия-НАТО (СРН) проходит в четверг в Брюсселе, основными темами, как ожидается, станут Украина, минские соглашения и транспарентность военной деятельности в Европе, сообщает РИА Новости.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, Александр Жилин в эфире радио Sputnik рассказал о том, в какой геополитической реальности проходит это заседание.

"Ситуация, которая складывается в Европе, безусловно, выгодна Российской федерации. Потому что ряд стран Евросоюза, такие как Германия и Франция стремятся вернуть хотя бы часть своего суверенитета и нам пора выдвигать инициативы по взаимной безопасности, потому что англосаксы сконструировали схему: все готово к войне чужими руками", — сказал эксперт.

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Россию не удастся исключить из числа ключевых держав и главных мировых игроков, уверен политолог.

"Если элитам стран дороги народы, под прикрытием которых американцы разместили свои вооружения, то надо договариваться с Россией. И, думаю, определенные договоренности в этом отношении будут достигнуты", — отметил Жилин.