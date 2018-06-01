Сымботяну: ссоры между супругами травмируют психику ребенка

Какое влияние на ребенка оказывают конфликты между родителями, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну.

Напряженные отношения между супругами, ссоры и конфликты, которые наблюдает ребенок, оказывают на него худшее влияние, чем даже насилие над самим ребенком, считает глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми Даниела Сымботяну.

"Если в этих отношениях присутствует какой либо вид насилия, психологическое или физическое, либо просто пренебрежение, то для ребенка, который является свидетелем этого, последствия будут еще хуже, чем если бы насилие было направлено на него", — считает собеседница Sputnik Молдова.

По словам Сымботяну, нанести психологическую травму ребенку может даже равнодушие со стороны родителей.

"Не только действия в виде шлепков, наказаний, унижений являются насилием, но и пренебрежение, когда родители не обращают соответствующего внимания на ребенка, когда игнорируются его потребности. В результате ребенок замыкается и изолируется", — считает глава Национального центра по предупреждению насилия над детьми.