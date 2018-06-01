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Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo : Пресс служба РИСИ

Ермаков: НАТО готовится к большой европейской войне

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Эксперт Российского института стратегических исследований прокомментировал последние тенденции развития и приоритеты Североатлантического альянса.

НАТО продолжает наращивать мощь, педалируя тему "российской угрозы", которая стала удобным поводом для постоянного увеличения финансирования блока — такое мнение высказал эксперт РИСИ Сергей Ермаков. Вот и на состоявшейся в Варшаве Парламентской ассамблее НАТО речь шла о том же.

"В своем докладе генсек альянса сказал о повестке, которая будет утверждена на ближайшем саммите НАТО. Повестка эта и перспективы представляются достаточно амбициозными, в программной речи было пять ключевых пунктов и прежде всего это продолжение так называемой политики сдерживания и обороны. Правда угроза — мифическая, речь идет о так называемой российской военной угрозе, на которую НАТО тратит огромные средства", — сказал эксперт РИСИ.

Эксперт считает, что поговорка "хочешь мира — готовься к войне" все еще работает, по его мнению военный блок НАТО готовится к большой войне на Европейском континенте.

"С 2014 года НАТО предприняло ряд серьезных шагов — таких как повышение расходов на оборону, развитие передового военного присутствия. Сейчас же генсек заговорил о создании так называемого военного шенгена, чтобы военные грузы и вооруженные силы могли свободно перемещаться по всей территории Европейского континента. НАТО, по крайней мере декларативно, готовится к крупному вооруженному конфликту в Европе", — резюмировал политолог.

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Теги:
Европа, США, НАТО, война, Сергей Ермаков, Европа, США


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